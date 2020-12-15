«Не зря муж называет пумой»: Лопырева сверкнула бюстье, распахнув леопардовую тунику

Виктория Лопырева сразила публику наповал очередным эффектным фотокадром. После серии снимков в самых разнообразных купальниках модель запечатлелась в распахнутой леопардовой тунике, под которой оказалось черное бюстье.

Личный блог, где звезда опубликовала фотографию, взорвался от лестных комментариев. Поза блондинки, взгляд и ее наряд оставили неизгладимое впечатление на поклонников.

«Вау! Словно пантера перед прыжком», «Дикая кошечка, хотя скорее тигрица», «Не зря тебя муж называет пумой… Настоящая кошка», «Идеал красоты выглядит именно так», «Жаль не видно ту сторону кадра, где лежат подстреленные этим взглядом», «Очарована тобой, очень красивая», «Роскошная. Красота зашкаливает», — можно увидеть в комментариях в Instagram Виктории.

Напомним, Лопырева после работы в Дубае, где она помогала с организацией фестиваля «Матрешка», отправилась отдыхать на Мальдивы. Ранее блондинка проводила время на курортах Турции. Муж амбассадора ФИФА Игорь Булатов недавно стал первым заместителем председателя правительства Республики Коми, поэтому чаще всего ему приходится быть вдали от возлюбленной, пребывая на рабочем месте на Севере.

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