Дружинин вышел в свет с тремя детьми и очаровательной женой в платье-рубашке с подъюбником

Хореограф Егор Дружинин, ставший знаменитостью еще в детстве после роли в советском фильме «Приключения Петрова и Васечкина», предстал в свете со своей большой семьей. Поводом для выхода на публику послужила закрытая премьера мультфильма «Семейка Крудс — новоселье».

Компанию звезде шоу «Танцы» составила его жена Вероника Ицкович, тоже хореограф и двоюродная сестра Николая Цискаридзе. За 26 лет брака у них появилось на свет трое наследников: Александра, Тихон и Платон. Все они также пришли на показ ленты. Семейство выбрало расслабленный городской стиль, в котором превалировало четыре оттенка: черный, синий, белый и красный.

Жена Дружинина примерила трендовое черное платье-рубашку, где изюминкой стал выступающий снизу подъюбник оттенка крем-брюле. Ранее Эвелина Хромченко рекомендовал носить их с кардиганами оверсайз. И, если подпоясывать такой комплект, то только ниже талии. Уместна здесь, по мнению стилиста, массивная обувь на высокой подошве, гномья шапка и длинный шарф, обмотанный вокруг шеи несколько раз.

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