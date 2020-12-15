Уехавшая жить в Черногорию Елена Корикова перестала выходить на связь с фанатами

Некоторые поклонники актрисы Елены Кориковой не на шутку встревожены тем, куда пропала их любимица. Уже три месяца она не выходит на связь со своими фанатами.

Отметим, что Елена Корикова давно уже перебралась жить в Черногорию. В этой балканской стране она купила шикарный дом. В прошлом году стало известно, что Корикова вышла замуж. При этом, кто ее избранник, она пока прессе не рассказывает.

Напомним, что Елена Корикова прославилась благодаря таким картинам, как «Барышня-крестьянка» и «Бедная Настя».

В ее «послужном списке» сразу несколько громких романов. В девяностых годах она жила вместе со своим однокурсником по ВГИКу актером Дмитрием Рощиным. Правда, до свадьбы дело так и не дошло, несмотря на беременность Кориковой. Сына она родила уже в статусе матери-одиночки. Рощин позже стал священником и связь с актрисой и своим сыном не поддерживает. При этом у него восемь детей от другой женщины.

Также у Кориковой были романы с оператором Максимом Осадчим, актером Даниилом Страховым и режиссером Сергеем Черных, сообщает «Комсомольская правда».

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