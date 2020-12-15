«Шикарное платье!»: Климова в шелковом облачении до пола предстала в кинотеатре

Трудно устоять перед природным очарованием 42-летней актрисы Екатерины Климовой. Не смогли остаться к ней равнодушными даже звездные бьюти-специалисты во время очередной фотосессии. А они-то уж наверняка повидали не одну именитую артистку.

Любимица российской публики примерила для проекта силуэтное платье из шелка сочного изумрудного оттенка со шлейфом и пышными рукавами-буфами. В пару к нему Екатерина подобрала изящные алые туфли-лодочки с узким мысом на шпильке. Распустив волосы, она позировала на красных креслах кинотеатра фотографам.

«Шикарное платье!» — не смог сдержаться от восторженного комментария стилист Дмитрий Магин, задействованный в съемках.

Знаменитый визажист Юрий Столяров, участник многочисленных телевизионных шоу, тоже был очарован Екатериной. В компании с Дмитрием он, сияя от счастья, запечатлелся с актрисой для своего Instagram.

«Красивое трио!», «Роскошная женщина и великолепная актриса!», «Екатерина Климова — прекрасная красавица, шикарно выглядит», «Как же вам все мужчины сейчас завидуют!», «Боже, почему сейчас не я с Катей», — откликнулись на пост фолловеры.

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