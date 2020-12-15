«Чтобы потом с позором выгнать»: экс-звезда «Дома-2» Саша Черно рассказала, зачем ее звали обратно

Осенью девушка с мужем, Иосифом Оганесяном, и двухмесячным сыном Стефаном чуть не вернулась на реалити. Но передумала. И решила объяснить, почему.

Александра Черно покинула телепроект «Дом-2» минувшей осенью. Девушка за несколько лет участия в шоу встретила мужа, Иосифа Оганесяна, сыграла с ним свадьбу, а летом впервые стала мамой. И новый статус уже не позволил ей втиснуться в те рамки, которые, по ее словам, были отведены ей на реалити. Поэтому, долго сомневаясь, звезда шоу все-таки попрощалась с проектом.

Однако, Черно и Оганесян пригласили вернуться в шоу. Муж с женой вели переговоры с продюсерами, и даже объявили, что возвращаются. Но так и остались за периметром.

Для многих фанатов девушки эта тема осталась не раскрытой. И вот, наконец, спустя несколько месяцев Черно поведала всю подноготную, которая ожидала их по возвращении на «Дом-2».

«Уход Ильи Яббарова – самое обсуждаемое. Он ушел изначально, но его пригласили. А пригласили для чего? Для того, чтобы потом с позором выгнать. Именно такая же участь ждала и нас. Как это все бывает? Тебя приглашают. С тобой общаются. Говорят о том, что ты чуть ли не самый лучший и на тебе держится весь проект, ты так много работаешь, ты так много даешь проекту. А на деле – тебя прогибают», — порассуждала девушка.

«Мы, правда, оказались немножечко умнее, всю эту фишку давно прохавали, поэтому и не вернулись, как только узнали о том, что против нас готовится точно такая же история», — объяснила девушка.

Жена Оганесяна подчеркнула, что не пытается заступаться за Яббарова. По ее мнению, организаторы проекта с преданными участниками шоу поступают не по-человечески.

Смотрите также