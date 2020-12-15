«Переживал уход дочери из жизни»: бывшая возлюбленная Гафта рассказала о главной боли актера

Как отметила художница Елена Никитина, народный артист долгое время прибывал после трагедии в депрессии.

Бывшая возлюбленная Валентина Гафта художница Елена Никитина, которая родила от него внебрачного сына, вышла по видеосвязи со студией программы «Прямой эфир с Андреем Малаховым» из бразильского Сан-Паулу. Она рассказала о главной в жизни боли актера.

«Валентин очень переживал уход дочери из жизни, ему было очень тяжело. Долгое время был в депрессии». Елена Никитина

Как отметила Елена Никитина, однажды ее друг ученый поехал из Бразилии, куда она много лет назад перебралась, в Москву. Она написала Гафту письмо, чтобы поддержать его в непростой момент жизни. По словам Никитиной, послание получилось очень человечным, хотя она и понимала, что успокоить актера будет просто невозможно. Говорить с ним о трагедии у нее не было никогда смелости.

Напомним, что у Валентина Гафта от второй жены артистки балета Инны Елисеевой в 1973 году родилась дочь Ольга. Летом 2002 года девушка ушла из жизни, совершив самоубийство. Ей не было и тридцати лет.

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