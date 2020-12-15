«Просто потрясающе!»: Киркоров назвал Бузову в алом пышном платье королевой

В канун Нового года многие звезды не только приняли участие в телевизионных «огоньках», но и решили приготовить для Интернет-пользователей свои сюрпризы. Ведущая «Дома-2» Ольга Бузова вместе с Филиппом Киркоровым приступили к реализации своей задумки и накануне немного приоткрыли завесу тайны.

В Instagram Бузова показала свое роскошное платье, в котором собралась сниматься с Киркоровым. Войдя в помещение, король отечественной эстрады чуть не лишился дара речи – образ поющей телеведущей заставил его рассыпаться в комплиментах.

«О, еее! Потрясающе! Просто потрясающе! Вау!!!», — с порога стал восхищаться образом певицы Киркоров.

Бузова как должное стала принимать восторженные эпитеты, провоцируя Киркорова не останавливаться с похвалой. «Божественно хороша! Королева!», — в итоге произнес певец. И заключил в объятия теледиву, поцеловав в щечку.

Что именно готовят Киркоров с Бузовой, девушка не раскрыла, но судя по кадрам, дуэт будет музыкальным. «Коллаборация века», — заметили друзья телеведущей.

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