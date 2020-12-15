«Это миллионы»: Мария Шукшина озвучила суммы за участие в скандальных ток-шоу

Актриса Мария Шукшина заявила, что участники скандальных ток-шоу получают огромные деньги за участие в программах. По ее словам, бесплатно на такие передачи никто бы не пошел.

«Я знаю порядок цен, это миллионы. Если не будут платить деньги, вы думаете, кто-нибудь туда пойдет? Экспертам, массовке, гостям. Всем абсолютно платят. Это их заработок. Все сидят безработные, как мы знаем, все сидят, все зарабатывают. И все успокаивают свою совесть». Мария Шукшина

Как считает Шукшина, если от скандальных ток-шоу нет возможности отказаться полностью, то должно создаваться хотя бы альтернативное телевидение. Контент должен распределяться примерно поровну между «умными» программами и скандальными, сообщает «Царьград».

Ранее Мария Шукшина рассказывала, что Андрей Малахов предлагал ей 15 миллионов рублей за участие в своем шоу, где она должна была рассказать о своей семье. Сам телеведущий позже отмечал, что никогда с таким предложением к Шукшиной не обращался.

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