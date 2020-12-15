Модная битва: Хилькевич и Кошкина предстали в одинаковых ультрамариновых платьях-декольте

В этом сезоне на взлете популярности блеск и ультрамариновый цвет. Возможно, прислушавшись к рекомендациям модных экспертов, две отечественные звезды выбрали себе одинаковые платья в пайетках. Анна Хилькевич и Яна Кошкина предстали на публике в силуэтных мини с декольте и в пайетках.

«Роскошная зона декольте демонстрирует нам шарм и молодость. Мини и пайетки уместны в праздничных образах. Актуальный цвет привлекает внимание. Платье соответствует последним трендам и выглядит по-новогоднему», — прокомментировала наряд Анны и Яны имидж-стилист Ольга Трофимова специально для Teleprogramma.pro.

Отметим, что с подобным фэшн-промахом (или просто совпадением, ведь все по-разному расценивают такие ситуации) недавно столкнулись Алсу и Лера Кудрявцева, представ в свете в серебристых платьях-«мешках». Чуть позже в аналогичном наряде увидели дочь Григория Лепса, начинающую певицу Еву Лепс.

А как вы считаете, стоит ли смущаться одинаковых платьев?

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — уже больше 10 лет работает имидж-стилистом, создавая стильные образы. Успешно сотрудничает с ВИП-персонами как шопер и преподает в учебном бьюти-центре.

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