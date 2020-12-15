«С хвостом лучше и моложе»: сменившая имидж Бородина получила неожиданную реакцию от поклонников

37-летняя ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина довольно редко проводит эксперименты с внешностью. В отличие от своей коллеги Ольги Бузовой, которая меняет цвет волос и стрижку каждый сезон, жена Курбана Омарова уже несколько лет придерживается выбранного стиля – удлиненного каре и темных локонов.

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Накануне Бородина решилась на смену имиджа и предстала на съемках с длинным хвостом. Поклонники, оценив новую любимицу, дали ей неожиданную обратную связь, и растерянная телеведущая призналась в Instagram:

«Ребят, мне взорвали Директ, что с хвостом лучше и моложе! Что правда???????????? Я люблю свою стрижку», — написала Бородина.

Ксения снова уточнила, действительно ли ее подписчики так считают. И в ответ получила самые разные мнения. Которые, кажется, окончательно ее запутали.

«Длинный волос круто. Но ваша стрижка еще круче, стиль, роскошь», «Нееет, Ксюш, Вам обалденно с короткой стрижкой», «Вы с любой стрижкой просто восхитительно выглядите», «Дааааааааа, я за длинные», «С хвостом больше 30 не дашь», «Стрижка супер», «Что моложе это правда, но стрижка лучше», — пишут фолловеры.

Кстати, недавно еще одна звезда сменила имидж. Актриса Кристина Асмус впервые покрасила свой натуральный блонд в черно-синий. Более того, и стрижку экс-жена Гарика Харламова тоже примерила другую – короткие волосы и челку.

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