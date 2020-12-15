Перемирие: Зудина позировала на открытии памятника Табакову с Машковым, с которым не общается

Ранее актриса отмечала, что «Володя строит свой театр», в котором ей, как она считает, нет места.

Актриса Марина Зудина поделилась в Instagram целой серией фотографий с открытия памятника своему мужу актеру Олегу Табакову, который ушел из жизни несколько лет назад. На мероприятии появился и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, у которого, что не секрет для многих, с Зудиной крайне напряженные отношения.

При этом на одном из снимков, которые опубликовала актриса, она позирует вместе с Машковым. Судя по всему, былые обиды на какое-то время были забыты.

Ранее в программе «Секрет на миллион» на канале НТВ Марина Зудина признавалась, что не общается с Владимиром Машковым. Она отмечала, что не знает, что между ними произошло. «Володя строит свой театр. Но так как мы с сыном хотели, чтобы театром руководил именно Володя, наверное, никто не хотел», — говорила, в частности, она, намекая, что у ней крайне мало ролей в театре при новом худруке.

Напомним, что рядом с новой сценой «Табакерки» на Сухаревской площади Москвы появился памятник Олегу Табакову. На переднем плане сам Олег Павлович и его кот Матроскин. Они опираются на бронзовый шар – атом Солнца, символ таланта.

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