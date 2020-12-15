Люди в черном: 67-летний Андрей Макаревич привел в «Смак» молодую жену

36-летняя Эйнат Кляйн теперь будет помогать мужу в создании программы.

Жена 67-летнего Андрея Макаревича 36-летняя Эйнат Кляйн теперь будет работать вместе с мужем на его YouTube-шоу. Об этом девушка сообщила в личном блоге, запечатлевшись с супругом во всем черном.

«Теперь буду отвечать за раздел ближневосточной кухни на канале «Смак», раз уж я стала ее добровольным послом. Принимаю заявки телезрителей!» — написала избранница музыканта.

Новость почитатели звездной семьи восприняли с энтузиазмом, активно заполняя Instagram Эйнат своими пожеланиями.

«Очень интересно про специи. К какому блюду какие, сочетания между собой и с разными продуктами. Варианты адаптации для новичков», «Хотелось бы увидеть ваш вариант табуле и какое-то блюдо из курицы», «Хумус и фалафель», «Можно сделать целую серию про ближневосточный фастфуд, самый вкусный фастфуд в мире. Приготовь маджадару», «Правильная шварма…а не шаурма и не шаверма», — — пожелали, к примеру, фолловеры.

Напомним, влюбленные сыграли свадьбу в Израиле год назад, не сообщив об этом общественности. Пара познакомилась на экскурсии в Африке, которую организовала Эйнат.

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