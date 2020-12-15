«Это просто невероятно!»: Бузова похвасталась новогодним подарком от Алсу

С приближением Нового года многие знаменитости уже решили начать обмениваться подарками, чтобы поднять друг другу настроение и создать праздничную атмосферу. Накануне телеведущая Ольга Бузова неожиданно получила презент от певицы Алсу. Девушка не стала дожидаться боя курантов и решила сразу же распаковать подарок.

«Это просто невероятно, как я люблю, когда все так упаковано! Даже жалко открывать», — впечатлилась Бузова.

Когда упаковка была все-таки вскрыта, Ольга Бузова обнаружила два роскошных платья. «Сияй!», — пожелала Бузовой Алсу.

Наряды оказались самых трендовых моделей сезона – металлизированные платья свободного кроя. И на мгновение теледива потеряла дар речи.

«Просто невероятные платья! Спасибо огромное!!!», — зашептала Бузова. И призналась: «Это очень красиво!».

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