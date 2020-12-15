Во всем блеске: Орлова по совету Васильева облачилась в платье с металлизированным мерцанием

Телеведущая позировала в наряде с серебристо-алыми пайетками.

Для находящихся в поиске новогоднего платья модниц фэшн-эксперт Александр Васильев рассказал, на каком наряде стоит остановиться. Историк моды призвал выбирать аутфит с крупными блестками серебристого, золотистого, темно-синего оттенков.

Кроме того, среди трендов сезона – высокие плечи, поэтому можно смело наряжаться в платья с подплечниками, как это сделала Ксения Бородина.

Прислушалась к совету модного эксперта и певица Ольга Орлова. Девушка облачилась в сияющее серебристо-алым блеском платье силуэтного кроя, подчеркнувшее точеную фигурку красавицы. Завершили образ лаконичные лодочки в тон.

Кстати, блестящий праздничный наряд приобрела актриса Яна Кошкина. В ее гардеробе появилось трендовое платье из крупных пайеток синего цвета.

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