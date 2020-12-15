Новогодний family look: Бородина с дочкой от Омарова предстала в одинаковых костюмах

Телеведущая с Теоной нарядились в пижамки с тематическим принтом.

Телеведущая Ксения Бородина уделяет пристальное внимание не только своему гардеробу на выход, но и домашней одежде. И накануне подкинула идею, в чем встречать Новый год тем, кто не планирует шумных вечеринок, а хочет отметить праздник в тесном и теплом семейном кругу.

Ксения Бородина нарядилась с маленькой дочкой Теоной от Курбана Омарова в одинаковые домашние костюмы. Фишка нарядов в том, что они украшены новогодним принтом – снеговичками, красными колпаками и снежинками.

«Признавайтесь, у кого еще нет новогоднего family look?», — спросила девушка. И подчеркнула: «Уютные домашние костюмы уже стали такими же яркими символами Нового года, как мандарины, шампанское и мишура».

А вот те, кто еще в поиске «правильного» платья на новогоднюю ночь, могут прислушаться к совету фэшн-эксперта Александра Васильева. Историк моды подробно рассказал, каким должен быть наряд для главной ночи года.

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