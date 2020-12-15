«Это очень просто!»: Боня рассказала, как приготовить сибаса в соли

Виктория Боня недавно отметила 41-й день рождения. Светская львица устроила настоящее торжество по этому случаю, собрав в Москве всех своих друзей. А позже возвратилась в Монако, где проживает с дочкой, и начала приготовления к новогодним праздникам.

Девушка придумала сделать на ужин рыбу в соли. И спросила своих поклонников, как часто они готовят это блюдо. Ответы ее сильно удивили, и Боня решила научить подписчиков быстро и элементарно запекать рыбу в соли.

«Берем сибаса. Почистили, затолкали три пластика лимона. Дальше на противень насыпали крупную соль вот такую. Сначала один слой. Далее выложили рыбу на соль и засыпаем сверху еще соли», — объясняет и показывает на видео Боня.

«Не нужно мешать с белком соль, потом распаковать рыбу будет сложно. На самом деле, достаточно просто ее засыпать», — открыла секрет Боня.

Соли примерно понадобится полтора килограмма, объяснила Боня. Духовку разогреть до 200 градусов и на 20 минут отправить ее запекаться. «Ее нужно сразу же подавать на стол и сразу же есть», — предупредила Боня.

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