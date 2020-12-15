Яркая: 66-летняя Успенская в вязаном платье канареечного цвета запечатлелась с Воробьевым

В канун Нового года звезды устроили секретную коллаборацию, появившись в одной из фешенебельных гостиниц в центре столицы. Среди знаменитостей, который готовят поклонникам сюрприз, замечены Филипп Киркоров, Ани Лорак, Ольга Бузова, а также Любовь Успенская и Алексей Воробьев.

Исполнительница шансона запечатлелась на память с Алексеем Воробьевым. Подписчики 66-летней звезды смогли оценить ее яркий аутфит – для съемок Успенская облачилась в вязаное платье модного канареечного цвета.

«Теперь ты встретил настоящую Любовь! Любовь Успенскую», — подписала снимок певица.

Поклонники пришли в восторг: «Очень красиво!», «Бесподобная шикарная женщина и самая лучшая певица», «Вам очень идет желтый цвет», «Какая хорошенькая!», «

Какие вы классные!!! Отличная фотография».

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