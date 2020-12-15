«Я все-таки выкупила!»: Яна Кошкина по совету Александра Васильева приобрела трендовое платье для новогодней ночи

Новый год к нам мчится, и многие модницы спешат приобрести то самое новогоднее платье, которое станет главным украшением в образе. Важно не запутаться в трендах и выбрать именно актуальную модель наряда. И какой она должна быть, рассказал историк моды Александр Васильев.

Ведущий программы «Модный приговор» заметил, что пристальное внимание стоит обратить на крупные блестки металлизированных оттенков – золото, серебро, темно-синий. Главное, чтобы блеск был крупным. И актриса Яна Кошкина последовала компетентному совету фэшн-эксперта, пополнив свой гардероб «правильным» платьем.

Накануне Кошкина приняла участие в съемках новогоднего выпуска шоу «Однажды в России», актрисой которого является. И стилисты проекта нарядили красавицу в металлизированное платье, которое так понравилось девушке, что она решила пополнить им свой гардероб.

«Я все-таки выкупила это платье!», — радостно сообщила девушка.

Наряд оказался совершенно в стиле Яны Кошкиной и подчеркнул все пышные достоинства девушки.

Смотрите также