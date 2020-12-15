«Темочка, поаккуратнее»: Подольская помогла пятилетнему сыну от Преснякова написать письмо Деду Морозу

Старший наследник звезд сам вывел заветные буквы в слова.

Каких-то пара недель остается до самого волшебного дня в году, и дети со всей страны, в надежде получить желанный подарок, пишут Дедушке Морозу письма. Накануне телеведущий Дмитрий Шепелев показал, как его семилетний сынок Платон от Жанны Фриске попросил у доброго волшебника конструктор. А позже села помогать с эпистолярным жанром пятилетнему сыну певица Наталья Подольская.

Артемию Преснякову 5 лет. Мальчик, самостоятельно и уверенно держа в руке карандаш, под мамину диктовку усердно вывел заветные буквы.

«Машинку». Сначала «и», теперь «н», Темочка, поаккуратнее доводи. «К» — машинку», — диктует мама.

«Сам пишет», — подчеркнула Подольская. И Артемий в счастливом ожидании праздничного подарка послушно продолжает выводить буковки. «Все, написали карандашиком, теперь на чистовом обводим», — закончила Подольская.

И мама с сыном, спрятав пожелание в красивый конвертик, сразу же отправили письмо Деду Морозу.

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