«Хорошо посидели!»: Татьяна Навка в черном костюме устроила девичник с подругами

Татьяна Навка осенью много работала. Она едва находила время на отдых, так как шли съемки шоу «Ледниковый период». А также спортсменка открыла свою академию фигурного катания, поэтому теперь тренирует маленьких фигуристок. А в декабре у девушки прибавилось работы, так как она теперь готовится к старту ледовых представлений, в которых будет участвовать муж Анастасии Заворотнюк — Петр Чернышев.

Однако это не мешает Татьяне проводить свободные вечера в приятной компании. На минувших выходных девушка увиделась с Аликой Смеховой. Она побывала в гостях, где смогла повеселиться. А 14 декабря фигуристка провела вечер с Жасмин и другими подругами. Девушка не стала наряжаться по такому случаю. Навка облачилась в черный спортивный костюм. Она также сделала хвост и накрасила глаза темными тенями, подчеркнув свою красоту. А вот Жасмин позировала в шифоновом платье с цветочным принтом.

«Хорошо посидели!» — заявила спортсменка. «Картежницы», — добавила хэштег звезда.

Многие поклонники восхитились дружной компанией. Некоторые отметили, что Татьяна похорошела. «Татьяна, вы единственная, кто выглядит естественно и моложе», «Все похожи? Или мне кажется?», «Какие все одинаковые! Даже Навку не разглядела!», «Какие вы красавицы. Браво», «Дружные и красивые», — прокомментировали пост подписчики.

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