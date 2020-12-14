«Мне не страшно, я точно вернусь»: Регина Тодоренко собралась полететь в космос на съемки фильма

Звездная телеведущая рассчитывает пройти кастинг и отправиться в следующем году на МКС.

Телеведущая Регина Тодоренко в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявила, что в следующем году хочет полететь в космос и сделает все возможное для осуществления этой мечты.

«Сейчас идут поиски женщины на роль в первом фильме, съемки которого пройдут на МКС. Я уже заполнила анкету. Хочу победить. Знаю, что придется четыре месяца готовиться к полету на МКС в звездном городке. Там очень большая подготовка. Научат, как правильно мыться и бриться в невесомости, ногти подстригать. Мне не страшно, я точно вернусь».

Регина Тодоренко

Как отметила Тодоренко, когда она впервые рассказала о своих намерениях мужу музыканту Владу Топалову, тот произнес слова, которые ее еще больше замотивировали: «Я буду тобой очень гордиться!»

Сам Топалов, который также был в студии, отметил, что он о космосе не бредит. «Кто-то же должен остаться с нашим сыном. Мы вообще мечтаем о еще одном ребенке», — заметил певец.

Отметим, что сейчас первый канал и Роскосмос смотрят участниц, которые готовы отправиться на МКС. Съемки картины должны состояться в октябре 2021 года. У нее рабочее название «Вызов».

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