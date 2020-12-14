«Она слушает, чтобы понять, а не чтобы ответить»: Топалов объяснил, почему полюбил Тодоренко

Как отметил музыкант, его жена крайне неконфликтный человек.

Музыкант Влад Топалов в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» объяснил, почему полюбил свою жену телеведущую Регину Тодоренко.

«Она крайне неконфликтный человек, что мне, конечно, очень нравится. И мы умеет потихоньку разговаривать. Она слушает, чтобы понять, а не чтобы ответить». Влад Топалов

«И мы живем по принципу, если что-то не нравится – убери сам», — добавила присутствующая в студии Регина Тодоренко.

«Это она живет по такому принципу. Я не забуду, как первый раз оказался у нее дома. Она заходит в квартиру и по пути раздевается. Шапку, ботинки, одежду по пути снимает, не останавливаясь. Все кругом у нее дома раскидано. Недавно я утром дома проснулся, потому что сильно замерз. Смотрю, а у нас входная дверь открыта настежь. Регина забыла закрыть», — заявил Влад Топалов.

Влад Топалов и Регина Тодоренко одна из самых красивых пар российского шоу-бизнеса. Их общему сыну Майклу не так давно исполнилось два года.

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