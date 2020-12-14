Звезды, которые носят натуральный мех
Видео
Как дома быстро приготовить десерт маршмэллоу: пошаговый видеорецепт
Видео

«Она слушает, чтобы понять, а не чтобы ответить»: Топалов объяснил, почему полюбил Тодоренко

Как отметил музыкант, его жена крайне неконфликтный человек.

«Она слушает, чтобы понять, а не чтобы ответить»: Топалов объяснил, почему полюбил Тодоренко
Влад Топалов. Фото: Globallookpress.com

Музыкант Влад Топалов в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» объяснил, почему полюбил свою жену телеведущую Регину Тодоренко.

Влад Топалов
Влад Топалов. Фото: кадр из «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой»

«Она крайне неконфликтный человек, что мне, конечно, очень нравится. И мы умеет потихоньку разговаривать. Она слушает, чтобы понять, а не чтобы ответить».

Влад Топалов

«И мы живем по принципу, если что-то не нравится – убери сам», — добавила присутствующая в студии Регина Тодоренко.

«Это она живет по такому принципу. Я не забуду, как первый раз оказался у нее дома. Она заходит в квартиру и по пути раздевается. Шапку, ботинки, одежду по пути снимает, не останавливаясь. Все кругом у нее дома раскидано. Недавно я утром дома проснулся, потому что сильно замерз. Смотрю, а у нас входная дверь открыта настежь. Регина забыла закрыть», — заявил Влад Топалов.

Влад Топалов и Регина Тодоренко одна из самых красивых пар российского шоу-бизнеса. Их общему сыну Майклу не так давно исполнилось два года.

Смотрите также: 

Тэги

"Вечернее шоу Аллы Довлатовой""Русское радио"Влад ТопаловРегина ТодоренкоРегина Тодоренко и Влад Топалов