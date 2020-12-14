«Трусики и футболочки у него разложены по цветам»: Тодоренко рассказала о педантичности Топалова

Как отметила телеведущая, она по сравнению с мужем словно обезьяна из тропиков.

Телеведущая Регина Тодоренко в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала о невыносимой педантичности своего мужа музыканта Влада Топалова.

«Он ухаживает за собой гораздо больше, чем я. Не выйдет из душа, пока не будет подбородок выбрит до блеска. У нас дома идеальный порядок. Трусики и футболочки у него разложены по цветам. Черное с черным, белое с белым. Я по сравнению с ним словно обезьяна из тропиков». Регина Тодоренко

Как отметил Влад Топалов, который также был в студии, такой педантичности и порядку его научил отец, за что он ему очень сильно благодарен.

«Папа это все прививал мне с самого детства. Но и мама у меня, конечно, очень любит порядок», — заметил известный певец.

Влад Топалов и Регина Тодоренко вместе с 2018 года. В том же году у них на свет появился сын, которого они назвали Майклом. Не так давно мальчику исполнилось два годика. Родители обожают своего наследника.

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