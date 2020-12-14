«Какие брать?»: Маша Горбань запечатлелась в бикини и попросила совета у фанатов

Фигуре Марии Горбань может позавидовать любая модель. Подтянутое тело, идеальный пресс, длинные ноги – актриса знает, как привлечь внимание фанатов. На этот раз она устроила фотосессию в бикини, которую опубликовала в Instagram, и спросила у подписчиков, какой из купальников выбрать. На снимках Маша позировала в голубом, розовом, светло-зеленом купальниках.

«Они такие красивые. Как выбрать? Какие брать?», — спросила Горбань.

Фанаты оценили наряды Марии.

«Берите все! Все нравятся», — писали пользователи Сети.

Напомним, держать тело в тонусе 33-летней Горбань помогает серфинг и правильное питание, и в целом здоровый образ жизни. Об этом артистка рассказывает в личном микроблоге.

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