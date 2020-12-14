«От суррогатной мамы»: экс-музыкант группы «Ленинград» раскрыл правду о будущем ребенке Шнурова

Накануне лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров сообщил, что он и его четвертая жена Ольга Абрамова ждут ребенка.

Музыкант в стихах изложил новость о предстоящем пополнении в семье. Шнурова и его супругу тут же принялись поздравлять коллеги по шоу-бизнесу.

больше по теме «Поздравляю, Серега»: Игорь Крутой отреагировал на новость о беременности жены Сергея Шнурова

А вот приятель музыканта и экс-участник группировки «Ленинград» Стас Барецкий поспешил выступить с громким разоблачением.

Он заявил, что жена Сергей Шнурова – не тот человек, который будет вынашивать малыша. Мол, Ольге очень важно, как она выглядит, и вряд ли она захочет портить фигуру беременностью. Так что, скорее всего, ребенка звездной паре родит посторонняя женщина.

«Так от суррогатной мамы ребенок и будет, — заявил Стас Барецкий «Комсомольской правде». — У Ольги свои интересы в этом смысле. Знаете, сейчас для девушек фигура ведь очень важна».

Стас Барецкий добавил, что недавно видел Сергея Шнурова и Ольгу Абрамову, но никакого намека на беременность молодой женщины, не заметил. К тому же, он вспомнил, как ранее Шнур говорил ему, что ищет суррогатную маму.

Смотрите также