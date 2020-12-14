«Нужно немного взбодриться»: Николай Цискаридзе рассмешил своим комичным снимком

Российский артист балета и педагог Николай Цискаридзе ведет в Instagram рубрику, в которой рассказывает о забавных датах. Так, в этот понедельник, 14 декабря, отмечается День обезьян.

Николай Максимович решил, что это отличный повод, чтобы покорчить рожицы публично, и разместил в Instagram свое забавное архивное фото. На снимке запечатлено, как Цискаридзе «обезьянничает».

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Он уверен, что таким образом можно поднять настроение и зарядиться позитивом на всю наступившую неделю.

«Хочу поделиться с вами этой фотографией, так как всем нам в понедельник нужно немного взбодриться, пошутить и поймать позитивное настроение на всю неделю вперед», — написал под снимком Николай Максимович.

Подписчики артиста балета поблагодарили его за настроенческое фото и пожелали звезде хорошей недели.

«Николай Максимович, спасибо за настроение! Это прелесть! Замечательно!», «Николай Максимович! Сразу вспомнился мультик «38 попугаев». Ну вы у нас юморист!», «Спасибо за позитифф. И вам хорошей недели!» — высказываются поклонники Цискаридзе.

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