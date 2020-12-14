«Настало время, когда не знаешь, что будет завтра»: Любовь Успенская написала завещание

Певица призналась, что позаботилась о времени, когда ее не станет.

Популярная исполнительница шансона Любовь Успенская решила распорядиться своим имуществом, пока она находится в уме и доброй памяти.

66-летняя певица написала завещание, в котором озвучила имя человека, который после смерти звезды сможет получить все нажитое ею имущество.

«Сегодня настало такое время, когда не знаешь, что будет завтра», — объяснила свое решение о завещании Любовь Успенская.

Певица добавила, что составив столь важный документ, она наконец-то стала спать спокойно. Ведь, если с ней что-то случится, то тем, чьи имена указаны в бумаге, будет проще вступить в наследство.

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Не исключено, что к решению о составлении подобного документа Любовь Успенскую могла подтолкнуть пандемия коронавируса.

К тому же, известно, что на Западе у состоятельных людей давно принято писать завещания и заранее давать имущественные распоряжения, чтобы избежать конфликтов среди близких родственников.

«Я считаю, что это правильно и предусмотрительно», — приводит высказывание Любови Успенской издание «Стархит».

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