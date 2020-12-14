«Хорошо зарабатывал, был обеспечен»: стали известны доходы гитариста, уволенного из коллектива Стаса Михайлова

По некоторым данным, жалующийся на свои низкие доходы Слава Маркес, не бедствует.

Скандал между Стасом Михайловым и бывшим гитаристом его коллектива Славой Маркесом набирает обороты. Накануне в эфире телеканала НТВ Маркес вновь обвинил Михайлова во всех своих бедах, заявив, что ему было выгоднее выступать на свадьбах, чем сотрудничать с известным исполнителем.

Между тем, как рассказал Teleprogramma.pro источник, приближенный к музыкантам, Слава Маркес не бедствует. В октябре он сыграл свадьбу со своей возлюбленной в Стамбуле, приобрел автомобиль и взял вторую ипотеку.

Работая же в коллективе у Стаса Михайлова, Слава Маркес зарабатывал порядка трехсот тысяч рублей.

«Слава Маркес работал в коллективе Стаса 7 лет, хорошо зарабатывал, был обеспечен, — рассказал инсайдер в беседе с Teleprogramma.pro. — В постоянном режиме музыканты его команды зарабатывали не меньше 300 000 в месяц. Когда ты стабильно получаешь большие деньги, ты решаешь вопросы своей семьи».

Источник сделал акцент на том, что ни у кого из коллектива Стаса Михайлова нет к нему претензий. Напротив, вся команда благодарит музыканта за поддержку. И не только во время пандемии. Михайлов многим помогал с лечением, никому и никогда не отказывал в просьбах.

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