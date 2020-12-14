«Шрековский кот в сапогах»: Виторган запечатлел разговор с подросшим сыном Собчак

Актер провел выходной с наследником. Он удивился тому, как мальчик научился «строить глазки».

Максим Виторган шесть лет прожил в браке с Ксенией Собчак. Многие считали их идеальной парой, но в 2019 году они развелись. Тогда телеведущая перестала скрывать свой роман с режиссером Константином Богомоловым. Вскоре она узаконила отношения с новым возлюбленным. Виторган также недолго был один. Теперь он встречается с актрисой Нино Нинидзе, но снова играть свадьбу не спешит.

Не так давно Виторган увиделся Собчак. Они вместе отметили день рождения своего сына Платона. Мальчику исполнилось четыре года. Бывшие супруги устроили праздник по этому случаю. Примечательно, что малыш проводит время и с мамой, и с папой. Он также ездит с ними в отпуск. Накануне актер посвятил свой выходной сыну. Он сводил его в бассейн. Максим не удержался и заснял мальчика, который научился строить глазки.

«Пожалуйста, надень очки», — попросил Платон. «Надеть очки тебе? Ты пойдешь плавать на улицу?» — уточнил артист. «Пойду плавать внутрь с горки», — пояснил малыш.

Мальчик поджил губу и стал кивать, смотря на папу большими глазами. Виторган не смог сдержать смех.

«По-моему, шрековский кот в сапогах нервно курит в углу», — признался он.

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