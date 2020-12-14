«Хочу, чтобы вы это увидели»: Марина Зудина показала кадры с открытия памятника Олегу Табакову

В столице в этот понедельник, 14 декабря, торжественно открыли скульптурную композицию, посвященную памяти известного артиста и режиссера Олега Табакова.

Памятник, появившийся рядом с театром Табакова на Сухаревской площади, представляет собой сидящую статую Олега Павловича, рядом с ним восседает гениально озвученный Табаковым персонаж из мультсериала «Простоквашино», кот Матроскин.

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Видео, запечатлевшим фрагмент открытия инсталляции, поделилась в Instagram вдова Олега Павловича Марина Зудина.

«Я хочу, чтобы вы первые это увидели, поэтому выкладываю это видео! Открыл памятник Владимир Машков. Автор — Александр Руковишников», — рассказала Марина Зудина.

Подписчики актрисы пришли в восторг от этих кадров. Они назвали идею памятника гениальной и нашли, что автор скульптуры очень точно передал характер Олега Павловича.

«Браво!» — написала под видео актриса Ксения Лаврова-Глинка. «Очень красиво! Сегодня не смог! Приду в ближайшие дни! Мариночка, это очень круто!» — высказался актер Андрей Бурковский.

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