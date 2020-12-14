«Десять новых участников»: в новогоднюю ночь на НТВ выйдет праздничный выпуск секретного шоу «Маска»

Весной на телеканале НТВ состоялась премьера самого секретного музыкального шоу «Маска». В костюмах разных персонажей выступили телеведущие, певцы и актеры, разгадать которых пыталось компетентное жюри в лице Филиппа Киркорова, Регины Тодоренко, Валерии и Тимура Родригеса. Финал получился фееричным, победу одержал Лев.

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Организаторы проекта решили сделать поклонникам телешоу незабываемый подарок. В новогоднюю ночь состоится показ праздничного выпуска вокального проекта, на котором не только выступят персонажи первого сезона, но и члены жюри. Но и это еще не все.

«Главным сюрпризом для телезрителей станут десять совершенно новых участников, — сообщили продюсеры шоу.

На сцену выйдут Щелкунчик, Пряник, Кошка, Селедка под шубой, Шампанское, Король и Королева, Снеговик, Снежинка, Мишка на Севере и Подарок. И зрители попробуют угадать, кто именно из звезд скрывается под этими масками. Ведущим новогоднего выпуска станет Вячеслав Макаров.

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