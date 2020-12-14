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Тонкий, звонкий: Дарина Эрвин показала экстремально похудевшего Александра Цекало

Художница поделилась редким фото мужа в Instagram.

Тонкий, звонкий: Дарина Эрвин показала экстремально похудевшего Александра Цекало
Александр Цекало. Фото: Борис Кудрявов/«Экспресс-газета»

Продюсер Александр Цекало и его молодая супруга Дарина Эрвин живут сейчас в Лос-Анджелесе. Как и положено, семья готовится отпраздновать Рождество и Новый год. Накануне пара отправилась на елочный базар, чтобы выбрать главный атрибут праздника.

Во время посещения места торговли Дарина Эрвин и запечатлела своего супруга. Александр Цекало, довольно давно не появлявшийся на публике и не размещавший своих фото в Instagram, удивил своим посвежевшим внешним видом.

59-летний продюсер явно продолжает работать над собой. К свадьбе с Дариной Эрвин он избавлялся от десяти лишних килограммов, и очевидно, что и после женитьбы Александр Цекало продолжает худеть.

Похудевший Александр Цекало
Похудевший Александр Цекало выбрал рождественскую елочку. Фото: instagram.com/darina.ervin/

Напомним, что Дарина Эрвин моложе своего супруга на тридцать лет — ей всего 29. Между тем, разница в возрасте нисколько не мешает паре строить гармоничные отношения и быть счастливыми. Тайную свадьбу Цекало и Эрвин сыграли в начале 2019 года в Беверли-Хиллз. Дарина стала четвертой женой продюсера.

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