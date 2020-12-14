«Красотка»: Ильиных в двухцветном бикини позировала на берегу океана

Съемки «Ледникового периода» уже закончились и некоторые его участники уже отправились в отпуск. Среди них — Роман Костомаров и Оксана Домнина. Они отдыхают на Мальдивах. Туда же улетела Елена Ильиных с возлюбленным и сыном. В ледовом шоу олимпийская чемпионка выступала в паре с Владом Топаловым. Моментами отпуска спортсменка делится в своем Instagram. На одном из кадров Ильиных позировала в двухцветном бикини.

«Красотка! Хорошего отдыха! Какая красивая!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что в январе этого года 26-летняя Ильиных стала мамой. Сына родила артисту балета Сергею Полунину.

Добавим, что на Мальдивах в последние месяцы успели отдохнуть многие российские звезды. Накануне там побывала Агата Муцениеце с детьми, Анастасия Волочкова со своим тайным возлюбленным, Елена Летучая с мужем и многие другие.

Смотрите также: