«Так делаю каждое утро»: Гагарина устроила танцы в гримерной, примерив платье в стиле «чикаго»

12 декабря отшумел один из самых громких и обсуждаемых фестивалей года в России — «Золотой граммофон». Однако отечественные звезды продолжают делиться со своими поклонниками кадрами с прошедшего мероприятия. Что в условиях пандемии вполне объяснимо — для артистов это событие стало настоящим глотком воздуха на фоне концертов, сведенных к минимуму.

Полина Гагарина блистала на сцене «ВТБ Арены» в золотистом платье мини в стиле «чикаго», расшитым бахромой. А как проходила ее разминка перед появлением на публике стало известно только сейчас, после обнародования закулисных кадров в Сети. На видео в социальных сетях блондинка энергично двигается под музыку, словно вживаясь в стиль и образ.

«Так я готовилась к выступлению на премии «Золотой граммофон». А вообще я так делаю каждое утро, танцую и кривляюсь в зеркало! Настраиваюсь на день под любимую музыку. Сын прислал мне классный альбом Kaytranada, песня Vex Oh, радует меня уже вторую неделю!» — прокомментировала свой пост Полина Гагарина.

Смотрите также