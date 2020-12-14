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«Мой муж и его мозг»: Собчак запечатлела Богомолова в удачном ракурсе

На фото режиссер предстает с выдающейся головой.

«Мой муж и его мозг»: Собчак запечатлела Богомолова в удачном ракурсе
Ксения Собчак. Фото: www.instagram.com/xenia_sobchak/

Ксения Собчак поделилась с подписчиками снимком, сделанным в художественной галерее. В кадре светская львица запечатлела режиссера в любопытном с точки зрения подтекста ракурсе – на фоне большого прозрачного шара, будто бы вырастающего из головы театрального деятеля.

«Этюд на тему: «Мой муж и его мозг!». Люблю тебя!» — подписала она кадр в Instagram.

Константин Богомолов.
Константин Богомолов. Фото: www.instagram.com/xenia_sobchak/

Отметим, что пара поженилась год назад в сентябре, пройдя обряд венчания. Ксения Собчак не раз высказывалась, что считает свою вторую половинку человеком не просто талантливым, а практически гением современности, превознося его режиссерский и писательский дар.

Месяц назад Константин Богомолов получил приз фестиваля «Золотая маска» за спектакль «Преступление и наказание» как лучшую постановку малой формы.

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