«Мой муж и его мозг»: Собчак запечатлела Богомолова в удачном ракурсе

Ксения Собчак поделилась с подписчиками снимком, сделанным в художественной галерее. В кадре светская львица запечатлела режиссера в любопытном с точки зрения подтекста ракурсе – на фоне большого прозрачного шара, будто бы вырастающего из головы театрального деятеля.

«Этюд на тему: «Мой муж и его мозг!». Люблю тебя!» — подписала она кадр в Instagram.

Отметим, что пара поженилась год назад в сентябре, пройдя обряд венчания. Ксения Собчак не раз высказывалась, что считает свою вторую половинку человеком не просто талантливым, а практически гением современности, превознося его режиссерский и писательский дар.

Месяц назад Константин Богомолов получил приз фестиваля «Золотая маска» за спектакль «Преступление и наказание» как лучшую постановку малой формы.

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