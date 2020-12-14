«Мне страшно вставать»: Виктория Боня слегла после своего дня рождения

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня, не так давно шумно отметившая свой сорок первый день рождения в Москве, вернулась в Монако.

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Дома звезда почувствовала себя очень плохо, у нее начались проблемы с дыханием. Боню госпитализировали в одну из клиник Монако. От приступа дикой боли, из-за которой Виктория не могла дышать, ее избавили врачи. Сейчас модель и блогер уже дома. У нее постельный режим.

«Я не могу одеться, не могу принять душ. Я не могу встать, чтобы приготовить себе еду. Только когда лежу, чувствую себя немного лучше. Мне даже страшно вставать», — рассказала Виктория Боня в сторис Instagram.

Звезда поблагодарила за поддержку своих поклонников. Кстати, среди подписчиков Виктории Бони оказался профессиональный врач по имени Александр, который живет в Монако. Сейчас он и занимается реабилитацией модели.

Виктория Боня в Instagram призналась, что благодарна своей болезни, ведь она помогла ей понять, как много хороших и добрых людей ее окружают.

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