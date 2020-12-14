«Грация невероятная»: 75-летняя Лариса Рубальская осмелилась выйти на каток с малышами

75-летняя Лариса Рубальская при всей своей любви к детям так и не смогла стать мамой. Ее муж, стоматолог Давид Иосифович Розенблат, ушел из жизни больше 10 лет назад. И поэтесса осталась одна, подарив свое душевное тепло детям племянницы Светланы, которых считает родными внуками.

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Автор хита Аллы Пугачевой и Светланы Лободы «Живи спокойно, страна» путешествует с Артемом и Маргаритой по жарким странам, проводит вместе с ними выходные. В личном блоге она показала трогательный момент, отметившись с маленькими родственниками на катке. Рубальской явно было непросто удержаться на скользкой поверхности, но она продолжала шутить.

«Грация невероятная, не бабушка, а фигуристка», — прокомментировала она свой выход с внуками.

«Как же это мило!», «Очень приятно на вас смотреть, вы такая настоящая!», «Растрогали, внуки очень открытые, как и бабушка у них», — ответили фолловеры.

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