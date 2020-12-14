«Руки трясутся, сердце бьется»: Владимир Пресняков стал сентиментальным после рождения сына Вани

Известный вокалист Владимир Пресняков – трижды отец. Во второй и третий раз музыкант стал папой в довольно зрелом возрасте. Сейчас Владимиру Преснякову 52 года, его среднему сыну Артемию пять лет, а младшему Ванечке нет и двух месяцев.

Владимир Пресняков признается, что испытывает настоящий трепет, наблюдая за тем, как растут его наследники.

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Недавно Артемий выступал в шоу вместе с балетом «Тодес». А с наблюдавшим за выступлением мальчика папой творилось что-то невероятное.

«Руки трясутся, сердце бьется, мега адреналин. Не сравнится с прыжком с парашютом, как мне кажется. Это божественно», — поделился Владимир Пресняков.

Музыкант признался, что позднее отцовство сделало его невероятно сентиментальным. Просто притрагиваясь к своим детям, он запросто может начать плакать.

«Ты дотрагиваешься до своего ребенка и понимаешь, что ради него все сделаешь. Это дает такой свет в себе, новый взгляд на мир. Ты можешь расплакаться ни с того ни с сего», — рассказал Владимир Пресняков в интервью изданию «СтарХит».

Между тем, музыкант признается, что и сам чувствует себя ребенком. Он обожает собирать конструктор вместе с Темой и всегда делает это с большим азартом и интересом, включаясь в игру и в эти минуты ощущая себя ровесником сына.

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