«Если бы Валю отвезли в хорошую клинику, она была бы жива»: врач Легкоступовой высказался о причинах ее смерти

Пластический хирург Владимир Плахотин, оперировавший Валентину Легкоступову, рассказал в интервью Teleprogramma.pro, что успел сдружиться с певицей.

По словам Владимира Плахотина, все пластические операции Валентине Легкоступовой оплачивал ее супруг Юрий Фирсов. А она говорила, что делает их ради любимого мужа. Хирург уверен, что Валентина и Юрий любили друг друга, и никакой корысти со стороны мужчины точно не было.

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А вот кого Плахотин склонен косвенно обвинить в смерти Валентины Легкоступовой, так это ее дочь Анетту Бриль. Врач считает, что наследница звезды выбрала самую дешевую наркологическую клинику для матери, где ей не смогли оказать квалифицированную помощь.

«Дочка повезла маму в тот наркологический диспансер, где все подешевле, — поделился Владимир Плахотин с Teleprogramma.pro. — Туда бесплатно отвозят человеческий мусор со всей Москвы и Московской области. У нас в Москве много частных хороших больниц. И стоимость обследования в них невелика».

Врач рассказал, что в клинике, куда привезли Валентину Легкоступову, нет даже аппарата МРТ, а без его результатов певице нельзя было назначать лечение. Ведь накануне она получила травму головы. Владимир Плахотин уверен, что было потеряно драгоценное время.

«А если бы первоначально Валентину отвезли бы в нормальную клинику, то она была бы жива», — считает врач.

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