«Какая сексуальная!»: поклонники Лопыревой затрепетали, увидев ее на Мальдивах в купальнике

Виктория Лопырева поддержала звездный тренд на Мальдивы. Вслед за Анастасией Волочковой, Агатой Муцениеце, Еленой Летучей, Оксаной Самойловой, Анфисой Чеховой и другими она отметилась на островах, радуя своих подписчиков в Instagram живописными кадрами.

В первые же дни пребывания на райских островах модель запечатлелась на фоне океана в лилово-белом купальнике, поймав момент полета во время прыжка. Видно, что радостные эмоции у блондинки льют через край.

Позже она заворожила снимком в черном пляжном костюме, который эффектно подчеркивал длину ее ног и стройность бедер.

В своем последнем посте она отметилась в более ярком бикини, примерив модель с завышенной талией цвета Барби. Сочный наряд к тому оказался украшен аксессуаром в виде цепочки. К нему она подобрала очки с розовыми стеклами.

«Королева пляжа!», «Какая сексуальная!», «Это фото – просто бомба!», «Фантастическая женщина, даже не верится, что настоящая», «Ундина, вышедшая из морских волн», «Мальдивы рыдают от счастья, увидев тебя!» — бурно отреагировали на фото почитатели Виктории в Сети.

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