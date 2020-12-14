«Такая несуразная!»: Александр Васильев рассказал, какой будет мода ближайшего десятилетия

Ведущий программы «Модный приговор», историк моды Александр Васильев стал гостем прямого эфира социальной сети «Одноклассники». Во время стрима фэшн-эксперт ответил на волнующие подписчиков вопросы. В частности, многих фолловеров интересует, какой будет мода ближайшего десятилетия и как пандемия повлияет на нее.

Александр Васильев заметил, что 2020-е годы действительно будут ознаменованы появлением новой моды.

«Какая она будет? Такая несуразная, оверсайз, спортивная, прячущая лицо, немного исламистская, потому что это все-таки паранджа и «кляпом» закрытый рот. И гимн седине», — перечислил основные особенности моды 20-х годов Васильев.

Особенно модной станет седина. Если раньше ее старались закрасить, то уже сейчас можно заметить, как многие женщины гордо носят «серебро» на голове.

Также защитные маски вывели из моды декоративную косметику. Красить губы женщины перестали, как и пользоваться тональными кремами — все это отпечатывается на маске.

«Маска убила флирт — ведь все отношения людей всегда строились на флирте и элементе соблазна», — заметил Васильев. — «Вы улыбнулись, сказали ласковое слово, что-то шепнули. Сейчас, когда у вас все закрыто, вы играете только глазами. А глаза испорчены наклеенными ресницами, мы не видим выражения. Огромные брови в моде еще».

В выборе аксессуаров и украшений тоже грядут изменения — женщины все активнее начнут отказываться от серег, колье, которые не видно под маской. Кольца на пальцах, по мнению Васильева, тоже моветон, так как мешают пользоваться перчатками.

«Капюшон, худи, огромные вещи», — определил несколькими словами тренды 20-х годов Васильев. И подчеркнул: «Эта мода направлена на то, чтобы мы… как можно меньше встречались, обнимались».

А Эвелина Хромченко, напротив, убеждена, что после пандемии в моду ворвется гламур. Людям захочется праздника, а потому возникнет тенденция на яркость и женственность, и случится настоящий приступ красоты.

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