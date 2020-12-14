«Любовь ли это? Думаю, да»: бойфренд Варнавы рассказал, как стал встречаться с актрисой

Молочников признался, что таких чувств у него еще не было.

Звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава вот уже несколько месяцев счастлива в отношениях с режиссером Александром Молочниковым. Пара живет вместе и не скрывает своих чувств от публики.

В YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» бойфренд комедийной артистки рассказал, что познакомились они благодаря Константину Богомолову, мужу Ксении Собчак. Он порекомендовал звезду для новой роли в спектакле.

«Ты не поверишь, я ни разу не смотрел Comedy Woman до этого! Клянусь! Я не знал, кто она. Мне просто показали клип Филиппа Киркорова с ней, она меня там впечатлила своей смелостью», — поведал Молочников.

Увы, но после собеседования Александр отказал Екатерине в роли. «Так меня не унижали никогда!» — поделилась впечатлениями девушка.

Чуть позже они встретились на шоу «Танцы со звездами», где и проявились их чувства.

«Я понял, что со времен пионерского лагеря так себя не вел. Старался выпендриваться и шутить, лишь бы меня девчонка заметила», — вспомнил режиссер.

По словам Собчак, в Молочникова на проекте были влюблены практически все дамы, но сердце творческого деятеля уже было занято. Он признался, что их отношения завязались очень быстро.

«Мы как-то сразу почувствовали, что мы – родные друг другу люди, словно знакомы всю жизнь. И период банальностей прошли быстро. Любовь ли это? Думаю, да», — сказал Молочников.

Он сказал, что испытывает сейчас нечто особенное. «Это не как обычно, правда. Я никогда ни с кем не жил в одной квартире больше полугода», — заявил мужчина.

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