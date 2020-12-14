Уже крепко стоит на ножках: Зуева поделилась редким фото дочки от Козловского

Эта зима стала для дочки Ольги Зуевой и Данилы Козловского первой. Малышка появилась на свет в марте 2020-го. Рожать звездная невеста актера улетела в Штаты. За океаном модель находится до сих пор. Вернуться на родину новоиспеченная мамочка не смогла из-за пандемии. К тому же, они с Данилой решили подождать пока их доченька немного окрепнет и подрастет. В декабре Оде Валентине, а именно таким необычным двойным именем назвали кроху, исполнилось девять месяцев.

На личной страничке в Instagram Зуева поделилась редким снимком, запечатлев дочку у окна. Правда, снимок был сделан со спины, чтобы поклонники не смогли рассмотреть личико малышки. Стоит отметить, что у Оды Валентины светло-русые волосики. И девочка уже уверенно стоит на ножках. Рядом с крохой ее верный друг и любимец семьи.

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Отца малышки Данилу Козловского в своем Instagram модель показывает крайне редко. На всех снимках Ольга позирует либо с дочкой, либо в компании друзей.

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