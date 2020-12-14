«Аршавин не зарабатывает миллионы, как раньше»: Кудрявцева высказалась о футболисте и алиментах

Как отметила телеведущая, она верит, что спортсмен и его бывшая гражданская жена Юлия Барановская решат все конфликты.

Телеведущая Лера Кудрявцева в эфире своей программы «Звезды сошлись» на канале НТВ высказалась вокруг ситуации с алиментами футболиста Андрея Аршавина на его трех общих детей с телеведущей Юлией Барановской.

«Я очень хорошо понимаю, что у футболистов и хоккеистов очень короткий спортивный век и срок профессиональной жизни. Не все умеют правильно воспользоваться дальнейшей своей жизнью. Она заканчивается в тридцать плюс. Ну, кому как повезет». Лера Кудрявцева

Как заметила Кудрявцева, игрок завершил карьеру и уровень его доходов снизился. «К сожалению, сейчас Аршавин не зарабатывает те миллионы, которые он зарабатывал раньше. Но при этом я не знаю, как он ими распоряжается. Умеет он это делать или нет. Спортсмен и бизнесмен — разные вещи. Будем надеяться, что Андрей и Юлия разрешат этот конфликт», — заметила Кудрявцева.

Напомним, что Аршавину удалось через суд уменьшить на десять процентов выплаты по алиментам на своих детей от Барановской. Телеведущая подала апелляцию.

Смотрите также: