«Часть денег шла в наличной форме»: адвокат Барановской рассказал, как Аршавин скрывал заработки

Адвокат телеведущей Юлии Барановской Тимур Матвеев в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал, как бывший гражданский муж звезды футболист Андрей Аршавин скрывал свои истинные заработки, чтобы не платить всю сумму по алиментам на их трех общих детей.

«Мы все взрослые люди. Он рекламировал определенный продукт. Эти данные и суммы не вошли в налоговую декларацию. Кроме того, когда он выступал за казахстанский «Кайрат», то часть денежных средств, скорее всего, уходила ему в карман в наличной форме. Эти деньги не были потом перечислены детям».

Тимур Матвеев

Как отметил адвокат, Андрей Аршавин, кроме как финансово, никак не участвует в жизни своих детей от Юлии Барановской.

«На последнее судебное заседание по алиментам Аршавин пришел лично. Но у него закрытая позиция. Он не стал со мной разговаривать. Он должен поддерживать детей. Тут просто дело ранее данных обещаний, которые не соблюдаются», — сказал Матвеев.

больше по теме Барановская после расставания с Аршавиным не получила ни копейки от алиментов на детей Адвокат телеведущей Тимур Матвеев раскрыл интересные детали этой нашумевшей истории.

Напомним, что Аршавину удалось через суд уменьшить на десять процентов выплаты по алиментам на своих детей от Барановской. Телеведущая уже подала апелляцию.

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