Барановская после расставания с Аршавиным не получила ни копейки от алиментов на детей

Адвокат Юлии Барановской Тимур Матвеев в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что его подопечная не получает деньги, которые платит по алиментам футболист своим детям. Как известно, от телеведущей у него трое наследников.

«Сейчас Аршавин по суду уменьшил выплаты на десять процентов. В семейном кодексе есть положение, что на всех детей на алименты должно уходить половина заработка. Когда они с Юлей заключали мировое соглашение, то он пообещал, что до совершеннолетия будет платить конкретную сумму. Однако Андрей слово дал и слово забрал. Юля эти деньги не получает. Они просто зачисляются на счета детей. Она финансами не пользуется. Он фактически у своих детей сейчас деньги забирает. Андрей отдавал на алименты 62 процента своего заработка. Это порядка трехсот тысяч рублей в месяц. Сейчас сумма меньше. В будущем детям надо учиться. Они дети знаменитого человека и должны соответствовать определенному уровню».

Тимур Матвеев

Выяснилось, что в 2019 году футболист получил от бывшей жены журналистки Алисы Казьминой иск по алиментам на четвертого ребенка.

«Было заключено мировое соглашение, которым определили определенный уровень дохода футболиста. Он перечислял деньги ребенку в процентном соотношении от своего заработка. В 2019 году, как только Аршавин получил судебный акт о мировом соглашении с Казьминой, то он незамедлительно обратился в суд», — заметил Матвеев.

Напомним, что Аршавину удалось через суд уменьшить на десять процентов выплаты по алиментам на своих детей от Барановской. Телеведущая подала апелляцию.

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