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«Готовая актриса!»: жена 80-летнего Виторгана показала, как он воркует с наряженной дочкой

Маленькая Этель уже сейчас готова пойти по стопам отца.

«Готовая актриса!»: жена 80-летнего Виторгана показала, как он воркует с наряженной дочкой
Эммануил Виторган с семьей. Фото: www.instagram.com/irina_vitorgan/

58-летняя летняя Ирина Млодик запечатлела своего 80-летнего мужа Эммануила Виторгана с двухлетней дочкой Этель.

«Ну все, готовая актриса!» — подписала она обнародованный кадр в личном блоге.

Двухлетняя дочь Виторгана изобразила актрису. Фото
Двухлетняя дочь Виторгана изобразила актрису. Фото: www.instagram.com/emmanuil_vitorgan/

По словам жены народного артиста, малышка придумала для себя новый сценический образ, примерив на себя плед после сна. Отметим, что восхищения отца девочке показалось недостаточно, и она отправилась хвастаться нарядом перед младшей сестренкой Кларой. Годовалая крошка тоже пришла в восторг от такого зрелища.

«Мало нам актеров в семье…» — вздохнула Млодик.

Напомним, что у Эммануила Гедеоновича помимо младших отпрысков есть еще двое взрослых детей Ксения и Максим, внуки и даже правнуки.

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