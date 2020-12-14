«Готовая актриса!»: жена 80-летнего Виторгана показала, как он воркует с наряженной дочкой

Маленькая Этель уже сейчас готова пойти по стопам отца.

58-летняя летняя Ирина Млодик запечатлела своего 80-летнего мужа Эммануила Виторгана с двухлетней дочкой Этель.

«Ну все, готовая актриса!» — подписала она обнародованный кадр в личном блоге.

По словам жены народного артиста, малышка придумала для себя новый сценический образ, примерив на себя плед после сна. Отметим, что восхищения отца девочке показалось недостаточно, и она отправилась хвастаться нарядом перед младшей сестренкой Кларой. Годовалая крошка тоже пришла в восторг от такого зрелища.

«Мало нам актеров в семье…» — вздохнула Млодик.

Напомним, что у Эммануила Гедеоновича помимо младших отпрысков есть еще двое взрослых детей Ксения и Максим, внуки и даже правнуки.

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