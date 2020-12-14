«Ну, что… целую!»: дочка Игоря Николаева отправила воздушный поцелуй фанатам

В этом году Веронике исполнилось пять лет.

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова вот уже десять лет счастливы в браке. У них подрастает дочь Вероника, которой этой осенью исполнилось пять. Малышка радует звездных папу и маму своими способностями – она уже вовсю поет песни, танцует и даже играет на фортепиано. Юлия Проскурякова поделилась в своем Instagram трогательным видео Вероники.

«Ну, что… целую!», — сказала Вероника.

Напомним, у 60-летнего Игоря Николаева есть старшая дочь Юлия от первого брака. С детства она, как и папа, занималась музыкой, исполняла песни, снималась в клипах и даже участвовала в шоу «Фабрика звезд», но позже решила заняться медициной. Сейчас она живет в США, где работает в одном из госпиталей.

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