«Если позовут петь, то сразу пойду»: Газманов поддержал Басту после концерта в Санкт-Петербурге

Как отметил музыкант, ответственность лежит прежде всего на организаторах.

Певец Олег Газманов в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ поддержал рэпера Басту, который провел концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, где фанаты не соблюдали социальную дистанцию. Как известно, был жуткий скандал.

«Вот я честно скажу. Если меня позовут сейчас петь, то я соберу музыкантов и пойду. А вот как этот концерт проведут организаторы – это не мой вопрос. Я захожу в маске, в перчатках. Между моими музыкантами на сцене полтора метра. Я все условия соблюдаю». Олег Газманов

Как отметил певец, организаторы не должны снимать с себя ответственность. Впрочем, как думает Газманов, виноваты не только они.

«Если организаторы продали столько билетов, чтобы все расселись, а люди поперли друг к другу… Ну как остановишь. Это тоже неправильно. Есть правила жесткие. Ходить в масках в общественных местах. Надо просто народ воспитывать. Дисциплина в обществе отсутствует», — заметил Газманов.

Напомним, что после концерта Басты Ледовый дворец Санкт-Петербурга был закрыт. Организаторам выписали штраф в 480 тысяч рублей.

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