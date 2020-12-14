Музыкант Стаса Михайлова в пандемию стал собирать шкафы из-за безденежья

Бывший музыкант Стаса Михайлова Слава Маркес в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что стал из-за безденежья во время пандемии собирать шкафы.

«Все ждали, что летом начнутся концерты, но не тут-то было. В середине лета я обратился к Стасу за помощью. Стал ждать. У меня жена, планы на будущее. Я начал работать по чуть-чуть самостоятельно. В итоге стал собирать шкафы. А потом начались мероприятия. Выступал на них сольно. Встал вопрос: или сольный корпоратив или репетиция у Стаса. Я готов работать с Михайловым, но мне невыгодно сейчас с ним сотрудничать. Я раньше получал 15 тысяч рублей за концерт. Понял, что на свадьбах петь для меня выгоднее. В итоге я сказал Стасу, что мало зарабатываю. Поставил вопрос ребром. Меня уволили, удалив из рабочего чата». Слава Маркес

Как отметила пиар-директор Стаса Михайлова Анна Исаева, певец всегда помогал своему коллективу. «Зарплата менеджеру была сохрана полностью. У Стаса есть люди, которые работают в доме. Он все им платит. Однажды Стас сказал, что жаловаться на жизнь не надо. Но своим музыкантам надо помогать. Михайлов меня не подвел ни разу. Он выполняет все договоренности», — заметила Исаева.

Ранее в СМИ широкое обсуждение получила история, якобы Михайлов не платит деньги в пандемию своей команде. Позже Слава Маркес, который и поднял шум, извинился перед певцом, признав свою неправоту в этой истории.

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